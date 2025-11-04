CASERTA. Figlio di un ingegnere informatico trovato senza vita: lavorava con il padre e doveva partire per l’Asia

I funerali saranno celebrati domani, 5 novembre, alle ore 16:00

CASERTA – Si chiamava Massimo Chianese ed aveva appena 21 anni il giovane che ieri sera, poco dopo le 23:00, nella frazione di Centurano, si è lasciato andare ad un gesto estremo che lo ha strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari.

Figlio di un ingegnere informatico, Massimo aveva iniziato da poco a lavorare insieme al padre, affacciandosi con entusiasmo e brillantezza al mondo del lavoro. Cresciuto in una famiglia con genitori separati, aveva anche un fratello e una sorella, e trascorreva gran parte delle giornate con il papà, con cui progettava un viaggio imminente e importanti progetti di vita e lavoro.

Ieri, mentre faceva rientro a casa della nonna, dove era solito passare la notte, qualcosa deve essere scattato dentro di lui, portandolo a compiere questo gesto estremo. Il motivo resta ignoto, e purtroppo, anche cercando risposte, nulla potrà cambiare l’epilogo drammatico.

Massimo lascia un vuoto immenso nella famiglia, negli amici e in tutti coloro che lo conoscevano. I funerali saranno celebrati domani, 5 novembre, alle ore 16:00 presso la Chiesa in Piazza Pitesti a Caserta, un ultimo momento per ricordarlo e salutarlo.