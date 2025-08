CASERTA REGGIA Le acque stagnanti della peschiera grande e delle vasche monumentali sono sanitariamente sicure per i visitatori? Se lo chiede con una lettera il comitato cittadino Gruppo 31 Agosto

Caserta – Il Gruppo 31 Agosto, associazione cittadina che vuole contribuire alla valorizzazione e salvaguardia della Reggia, ha segnalato alla direzione del monumento e ad altri enti pubblici competenti che il ristagno di acqua che si sta verificando in questo periodo estivo per carenza di acqua fluente della peschiera grande e delle vasche monumentali potrebbe costituire un rischio ai fini della diffusione del virus West Nile, trasmesso principalmente dalle zanzare (nel video in basso, la situazione della Castelluccia). Chiede che vengano assunti, pertanto, i provvedimenti del caso. In effetti, le preoccupazioni espresse da Ciro Costagliola, esponente del sodalizio, non sembrano affatto peregrine, considerato l’alto afflusso di visitatori che sta facendo registrare il palazzo Reale e le condizioni insalubri dei diversi invasi d’acqua presenti nel parco per la nota carenza di alimentazione dall’acquedotto carolino.

Dalla Reggia farebbero cosa utile se mettessero a conoscenza di quello che si sta facendo per scongiurare questo rischio temuto o se pensano che esso sia solo immaginario. Non ci sarebbe niente di sminuente per gli uffici museali a dare qualche chiarimento, se questa fosse la loro preoccupazione.