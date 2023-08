CASERTA. Rissa tra extracomunitari: ricercato arrestato dai carabinieri

Alla vista dei carabinieri i coinvolti sono scappati facendo perdere le loro tracce



CASERTA – Una richiesta di intervento per una rissa in corso, pervenuta attraverso il 112 alla Centrale Operativa nelle prime ore della mattinata odierna, ha fatto sopraggiungere i militari della locale Compagnia in piazza Giuseppe Amico a Caserta. Alla vista dei Carabinieri gli extracomunitari coinvolti nella violenta lite sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Solo uno dei coinvolti è stato raggiunto e bloccato. L’uomo, un quarantenne proveniente dal Marocco è stato subito identificato, risultando destinatario di due ordini di carcerazione emessi dal Tribunale di Napoli poiché riconosciuto colpevole di minacce aggravate, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il quarantenne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.