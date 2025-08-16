CASERTA. Schiamazzi e micro delinquenza, la Pro Loco Comitato Borgo di Briano chiede più protezione nella frazione

Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa a firma del presidente Pierluigi Marino

COMUNICATO STAMPA

Il Presidente della Pro Loco Comitato Borgo di Briano, a seguito di numerose segnalazioni ricevute da residenti e operatori commerciali della zona, intende portare all’attenzione delle autorità competenti alcune criticità che stanno impattando negativamente sulla vivibilità del quartiere.

Negli ultimi giorni, diversi cittadini hanno riferito episodi di disturbo alla quiete pubblica, causati da comportamenti alterati riconducibili all’abuso di alcol da parte di alcuni individui di origini dell’est europa. Tali episodi hanno generato disagio tra i residenti e una sensibile riduzione della frequentazione delle attività commerciali locali.

In aggiunta, sono state segnalate presunte attività illecite che si verificherebbero in alcune aree della frazione di Briano, soprattutto nel pomeriggio e in tarda serata. Queste situazioni, che si aggiungono ai furti, destano preoccupazione tra i cittadini e richiedono un monitoraggio attento da parte delle forze dell’ordine.

Si invita le autorità locali a intensificare la presenza sul territorio e a promuovere azioni di prevenzione e controllo, al fine di garantire sicurezza e serenità a tutti gli abitanti. Allo stesso tempo, si rinnova l’appello alla cittadinanza affinché continui a segnalare con senso civico ogni situazione che possa compromettere il benessere collettivo.

Il Presidente Pierluigi Marino ribadisce l’impegno della Pro Loco nel favorire il dialogo tra istituzioni e cittadini, promuovendo iniziative che valorizzino il territorio e rafforzino il senso di comunità.