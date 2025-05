CASERTA. Schianto in moto nella notte, ferito poliziotto

Rifiutato il trasporto in ospedale

CASERTA – Incidente nella notte nella frazione di San Clemente a Caserta, quasi a confine con Maddaloni, ferito un poliziotto. L’ agente, in servizio in un’altra provincia, 49 anni originario di Santa Maria a Vico era in sella alla sua moto quando per cause ancora in corso di accertamento è caduto rovinosamente a terra nei pressi di un noto hotel della zona.

Sul posto i sanitari del 118, il centauro è stato curato sul posto, rifiutato il trasporto in ospedale