CASERTA. Schianto mortale in galleria. Interrogatorio in ospedale per il 23enne alla guida dell’Audi che ha ucciso un vigilante

CASERTA – Sarà interrogato domani in ospedale, dove si trova ricoverato per le ferite riportate dopo la terribile collisione, il 23enne Aldo Landolfi, arrestato per omicidio stradale del 63enne di Marigliano Tommaso Serpico il dipendente di un’azienda di vigilanza che operava in service con l’Anas per sorvegliare il cantiere, aperto da qualche settimana (l’ennesimo) all’interno della galleria “La Reggia” lungo la variante Anas.

Landolfi si trova ricoverato al Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta a causa della frattura del femore. Nelle scorse ore, poi, è stata compiuta l’autopsia sul corpo di Persico e il corpo è stato consegnato alla famiglia per i funerali che si sono tenuti alle 11 di questa mattina.

Il 63enne lascia una moglie, un figlio e un nipotino di 4 anni. Viveva a Lausdomini, una frazione di Marigliano e le esequie si sono svolte nella chiesa di San Marcellino.