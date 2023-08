CASERTA. SCHIANTO MORTALE SULLA VARIANTE. Arrestato in ospedale il 23enne che ha ucciso la guardia giurata

CASERTA – Dopo che i carabinieri di Casagiove avevano fatto scattare il fermo in flagranza di reato di Aldo Landolfi, in queste ore il gip Dello Stritto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha firmato e fatto notificare l’ordinanza di arresti domiciliari per il 23enne.

Un regime di restrizione della libertà che Landolfi passerà in ospedale, dove nelle scorse ore è stato operato al femore, motivo per cui è stato anche rinviato l’interrogatorio di garanzia del 23enne.

Landolfi è indagato per omicidio stradale, accusato di aver provocato nella notte tra il 10 e l’11 agosto l’incidente all’interno della galleria “La Reggia di Caserta” della Variante Anas che ha ucciso la guardia privata Tommaso Serpico, 63enne di Marigliano.

Infine, va segnalato che il gip ha revocato il piantonamento per Landolfi.