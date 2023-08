CASERTA. SCHIANTO MORTALE SULLA VARIANTE. Il 23enne non parla davanti al giudice

CASERTA – Si è sottoposto all’interrogatorio di garanzia il 23enne Aldo Landolfi, arrestato per omicidio stradale del 63enne di Marigliano Tommaso Serpico il dipendente di un’azienda di vigilanza che operava in service con l’Anas per sorvegliare il cantiere all’interno della galleria “La Reggia” lungo la variante Anas.

Il 23enne, però, dinanzi alle domande del giudice per le indagini preliminari Dello Stritto, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ricordiamo che Landolfi si trova recluso al regime degli arresti domiciliari in ospedale dove, un paio di settimane fa, è stato operato al femore, motivo per cui era stato anche rinviato l’interrogatorio di garanzia del 23enne tenutosi nelle scorse ore.