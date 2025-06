CASERTA. Schianto nei pressi della stazione, paura per tre bambine

Seguiranno aggiornamenti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Incidente, questa notte, lungo la strada che costeggia la stazione ferroviari di Caserta. Una Volvo, con all’interno tre bambine, ferma lungo via Mondo è stata, per cause ancora in corso di accertamento, colpita in pieno da una seconda vettura. Sconosciute, al moneto, le condizioni delle tre bambine