CASERTA. SCUOLA. Si riparte tra amianto, lavori in corso e doppi turni. Genitori sul piede di guerra alla Don Milani

Gli studenti del plesso di via Rossini saranno costretti ai turni pomeridiani a causa dei lavori ancora in corso. Una situazione che preoccupa le famiglie. L’intervento di Guerriero (Caserta Kest’è)

CASERTA Mentre il sindaco Carlo Marino e l’assessore alla Pubblica istruzione Enzo Battarra, scrivono lettere per l’avvio del nuovo anno scolastico nel capoluogo, sono tante le difficoltà che docenti, genitori e alunni si troveranno ad affrontare, a partire da domani. Classi chiuse causa amianto alla De Amicis (clikka e leggi), ma non solo.

Un’altra denuncia arriva dai genitori dell’istituto comprensivo Don Milani, precisamente del plesso principale di via Rossini, che protestano contro i disagi che i ragazzi saranno costretti a subire a causa dei lavori ancora in corso. Una situazione che preoccupa le famiglie, visto che i piccoli saranno costretti a fare turni pomeridiani nel plesso di Parco degli Aranci. Infatti, la dirigenza scolastica ha reso noto il calendario delle lezioni , dalle 13 alle 17, per le 16 classi interessate dai lavori. “Ma come mai questi lavori non sono stati eseguiti in estate, quando le scuole sono chiuse? Crediamo che le istituzioni debbano fare in modo che il diritto allo studio venga garantito. Il Comune si rimbocchi le maniche e trovi i locali giusti per i ragazzi. Se mancano i locali – conclude Ciro Guerriero, presidente del movimento Caserta Kest’è – bisogna intervenire subito per risolvere il problema e rimettere la scuola in grado di lavorare”.

Una situazione analoga riguarda, dicevamo, alcune aule della scuola De Amicis di Caserta che sono inagibili per la presenza di amianto rinvenuto durante i lavori al tetto della scuola. E’ stato lo stesso istituto a renderlo noto in una comunicazione ai genitori con cui si informa che “il normale svolgimento delle attività didattiche per le sezioni della scuola dell’infanzia presenti nel lotto A (quello interessato dai lavori) avranno inizio a decorrere dal giorno 28 settembre 2022”.