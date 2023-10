CASERTA. Si addormenta e i parenti pensano al peggio. Panico e traffico in tilt in piazza Mercato

La badante ha dato l’allarme.

CASERTA Vigili del fuoco e ambulanza in piazza Mercato (piazza Matteotti) a Caserta, ma fortunatamente il tutto è andato per il meglio. Ecco cosa è accaduto: una badante, uscita per commissioni, al suo ritorno ha cercato di farsi aprire la porta dall’anziana donna che accudisce. Questa, però, non ha risposto. A quel punto, la badante l’ha chiamata sul cellulare, ma anche stavolta nulla. Allarmata, ha avvertito i parenti e chiamatoo i soccorsi. I vigili del fuoco, a quel punto, sono entrati nell’appartamento sito nell’edificio della salumeria Canzano ed hanno trovato l’anziana donna… addormentata. Beh, tutto bene ciò che finisce bene anche se il traffico è immediatamente andato in tilt.