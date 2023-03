CASERTA. Sottopasso iellato: dopo l’acqua piovana l’allagamento per il rubinetto aperto

Pare che l’acqua che l’ha provocato sia provenuta dalla fontana dello sgabuzzino annessa alla struttura che gli addetti alla pulizie avrebbero dimenticata aperta.

CASERTA A questo punto, bisogna pensare che il sottopassaggio ferroviario di via Acquaviva sia scalognato.

Dopo la farsa della grave perdita di acqua piovana dal soffitto – arginata finora con un secchio, con una soluzione che ricorda l’arte di arrangiarsi del dopoguerra e scene dai film del neorealismo – che si è avuta ai primi acquazzoni neanche dopo un paio di settimane dalla conclusione dei lunghi lavori di ristrutturazione, in queste ore il tunnel torna temporaneamente inagibile nel tratto verso il quartiere. A causa di un allagamento di quel lato del pavimento che si è verificato in mattinata, l’accesso in direzione del centro è stato sbarrato con del nastro segnaletico.

che l’acqua che l’ha provocato sia provenuta dalla fontana dello sgabuzzino annessa alla struttura che gli addetti alla pulizie avrebbero dimenticata aperta. In queste ore si stanno dando da fare per riaprire il passaggio.

che finisca qui.