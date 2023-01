CASERTA. Spaccio di droga nel capoluogo, processo d’Appello per il gruppo Della Ventura

Paolo Cinotti, Ferruccio Coppola e Umberto Giglio sono già stati condannati in primo grado. In attesa di giudizio Concetta Buonocore e Michele Maravita.

CASERTA Nel giugno del 2021 furono condannati per spaccio di sostanze stupefacenti ed ora per loro si apre il processo in corte d’Appello a Napoli. Il 15 febbraio compariranno davanti ai magistrati Paolo Cinotti (in primo grado condannato a 3 anni e 10 mesi), Ferruccio Coppola e Umberto Giglio (ai due è stata inflitta una pena di 2 anni e 4 mesi). I tre sono ritenuti vicini al gruppo Della Ventura-Maravita: per la Dda, infatti, la moglie di Antonio Della Ventura, Concetta Buonocore, avrebbe gestito l’attività di spaccio pur essendo detenuta, mentre il genero, Michele Maravita, si sarebbe occupato dello spaccio di droga nel capoluogo. Sia Maravita che la Buonocore verranno giudicati con rito ordinario.