CASERTA. Strisce blu a Caserta da lunedì 9 ottobre, si parte tra le polemiche

CASERTA – Prenderà il via lunedì, 9 ottobre, il nuovo servizio si sosta a pagamento negli stalli blu a Caserta dopo oltre due mesi di sosta. Soppressa, tra le critiche dei cittadini, la tariffa di sosta giornaliera la domenica e nei giorni festivi. Sempre da lunedì sarà Inoltre attivato il sito internet www.parkingcaserta.it dove sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti riservati e residenti mentre quelli già rilasciati in precedenza resteranno validi fino al 30 di novembre.

Sempre lunedì partirà anche la sostituzione dei varchi della ZTL su tutto il territorio cittadino dal varco posizionato su Corso Trieste all’angolo con via Colombo per poi proseguire nei giorni successivi in via Sant’Antida, via San Carlo, via Maielli, via Mazzini, via Pollio, via Gasparri, corso Giannone, largo Sant’Elena e Caserta Vecchia. La conclusione di tutti gli interventi programmati è prevista nel giro di tre settimane