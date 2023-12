CASERTA. Studentessa accoltellata al Buonarroti. Convalidato l’arresto della 17enne, blitz dei carabinieri a casa dei genitori

La giovane resta rinchiusa nel carcere minorile di Nisida.

CASERTA. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori di Napoli ha convalidato l’arresto della diciassettenne che mercoledì ha accoltellato una sua compagna di classe nell’istituto Buonarroti di Caserta. La ragazza, accusata di tentato omicidio, dopo essere stata medicata all’ospedale di Marcianise, subito dopo la violenta aggressione, resta, quindi, rinchiusa nel carcere minorile di Nisida.

Intanto, però, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione in cui la giovane accoltellatrice abita con i suoi genitori. Pare, che non siano state trovate altre armi, al di fuori del coltello utilizzato per colpire la vittima e sequestrato dopo l’accaduto.

Restano, invece, gravi le condizioni di salute della 18enne casertana vittima di quella brutale aggressione avvenuta, all’esterno della scuola superiore Michelangelo Buonarroti di Caserta.

La diciottenne, si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.