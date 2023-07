CASERTA. Tragedia in viale Lincoln: uomo muore sotto la doccia

Inutili i tentativi di rianimarlo.

CASERTA. Una tragica scoperta, pochi giorni fa, in viale Lincoln. Un 70enne è stato ritrovato privo di vita in bagno, accanto al vano doccia. L’uomo, che probabilmente viveva da solo, non rispondeva più ai tentativi di amici e familiari di mettersi in contatto con lui. Di qui la richiesta di intervento e, quando sul posto sono giunti i sanitari del 118, non hanno potuto che appurarne il decesso.