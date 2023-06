CASERTA. Travolto e ucciso a soli 12 anni, fissati i funerali del piccolo Valerio

Ieri il decesso del giovanissimo investito nel giorno della Festa della Repubblica.

CASERTA La città si prepara a dire addio al piccolo Valerio Buzzo, morto ieri nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in cui era ricoverato dal 2 giugno, dopo essere stato travolto dall’auto guidata da un 19enne. La morte del piccolo Valerio, che abitava con la mamma in via Volturno, nel quartiere Acquaviva, ha lasciato tutti sconvolti: il giovanissimo, nel pomeriggio di Festa, era in sella alla sua bici quando, in via Leonardo da Vinci, a san Nicola la strada, è stato investito dall’auto. Le sue esequie si terranno domani pomeriggio, alle 15.30 nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes.