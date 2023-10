CASERTA. Ultras del Catania seminano il panico in città: auto prese a sprangate e pullman posizionati di traverso per bloccare la Variante

Avranno pure conquistato tre punti ma non si può dire che abbiano vinto anche a match finito

CASERTA – Quello appena trascorso non è stato un buon week end dal punto di vista sportivo per la squadra della Casertana nè per i tifosi della stessa tantomeno per i residenti. Una partita giocata in casa per la Casertana, vinta dal Catania per 0-4, ma sicuramente persa fuori dal campo di calcio dai tifosi della squadra Catanese.

Dopo il triplice fischio al Pinto gli ultras del Catania si sono, infatti, resi protagonisti di aggressioni ai danni dei tifosi dei falchetti e dei cittadini. In via Cappuccini i tifosi etnei hanno bloccato il passaggio agli automobilisti servendosi di alcuni pulmini parcheggiati di traverso all’imbocco della superstrada per impedire il passaggio delle auto. Una volta bloccata la circolazione hanno iniziato a prendere a sprangate le auto in sosta ed esplodendo petardi in strada. Quella che doveva essere una domenica di sport si è trasformata in un incubo per la città di Caserta e per i tifosi dei rossoblu.