CASERTA. Uomo cerca di picchiare anziana alla Stazione. Poliziotti aggrediti salvano la donna

CASERTA – Questa mattina agenti della Polizia Ferroviaria sono stati aggrediti da un uomo di nazionalità senegalese all’interno della stazione di Caserta. I poliziotti sono intervenuti per proteggere una donna anziana e senza fissa dimora, oggetto di un primo attacco da parte dell’uomo.

Nel tentativo di sedare l’aggressione, i tre agenti sono stati a loro volta assaliti con violenza, riportando ferite. Sia la donna che gli agenti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Le condizioni dell’anziana e dei poliziotti non sono gravi. L’aggressore è stato fermato e identificato. Il sindacato di polizia Coisp ha espresso solidarietà ai colleghi, auspicando un riconoscimento per il loro operato e sottolineando i rischi corsi durante il servizio.