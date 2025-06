CASERTA. Via Ferrante e via Mazzini in mano alle baby gang: aggrediti vigilantes 9 Giugno 2025 - 12:16

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 CASERTA – Durante il fine settimana, nella zona tra via Ferrante e via Mazzini a Caserta, un gruppo di giovani di origine straniera ha creato disordini in strada, disturbando le attività commerciali. Allertati dai commercianti, alcuni vigilanti sono intervenuti, ma i ragazzi hanno reagito estraendo coltelli e minacciando un’aggressione. Il peggio è stato evitato grazie al tempestivo intervento di militari dell’Esercito e carabinieri, che hanno bloccato i giovani prima che la situazione degenerasse.