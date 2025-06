CASERTA VIOLENTA. Rissa tra i locali del centro, ragazza trovata ferita a terra dagli spazzini

CASERTA – Ancora una notte di caos e violenza ha sconvolto il cuore della movida casertana. Tra venerdì e sabato, il centro storico si è trasformato in uno scenario allarmante. L’episodio più grave si è verificato intorno alle 4 del mattino, quando una violenta rissa tra gruppi di giovani ha acceso l’ennesima miccia di un problema ormai cronico. Le vie Ferrante e Mazzini, fulcro della vita notturna cittadina, sono state teatro di disordini che si sono protratti per oltre due ore. I residenti della zona, come sempre, puntano il dito contro i locali della movida, accusati di vendere alcolici oltre l’orario consentito e, in alcuni casi, anche a minorenni.

Durante le operazioni di pulizia mattutina, gli operatori ecologici hanno rinvenuto una giovane donna, probabilmente straniera, riversa sull’asfalto, scalza e con il volto insanguinato. Immediata la chiamata ai soccorsi e alla polizia. La ragazza, in evidente stato confusionale, ha inizialmente rifiutato le cure mediche, ma è stata convinta a collaborare grazie al paziente intervento degli agenti.