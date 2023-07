CASERTANA. Buone notizie: è l’unica della Serie D ad avere l’okay dalla Covisoc e per lo stadio. Aumentano le possibilità di RIPESCAGGIO IN C

Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Naturalmente, tutto è legato molto ai ricorsi al Tar presentati da Reggina e Lecco. L’idea sarebbe quella, dopo il ripescaggio del Mantova ufficializzato oggi, di riportare prioritariamente in Serie C la squadra riserve dell’Atalanta. Attualmente, se non ci saranno ricorsi dell’Alcione e del Fano, se ci sarà un ripescaggio dalla Serie D, la Casertana avrebbe, ad oggi, la meglio su tutte le tre pretendenti

CASERTA – Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha reso noto la graduatoria provvisoria alla quale si attingerà per eventuali ripescaggi della Serie C.

La Figc ha lavorato sull’ipotesi dell’esclusione della Reggina e del Lecco, sancita dalla Federazione per motivi economici e strutturali, e sulla quale si pronuncerà il Tar all’inizio di agosto. Per ora, quindi, le cose restano incerte.

Come avevamo anticipato, la posizione dell’Alcione Milano, società con la posizione economica sembrava più solida, ma poi i fatti non lo hanno dimostrato, ha ricevuto una sonora bocciatura dal lato infrastrutturale, visto che il campo dove gioca la squadra è la vecchia Arena, non in possesso dei requisiti sufficienti per la Serie C.

Per quanto riguarda i criteri Covisoc, la Casertana è svettata al primo posto nella classifica dei ripescabili che hanno presentato richiesta. perché al momento è l’unica ad aver assolto a tutti gli obblighi di garanzia richiesti dalla commissione di verifica e controllo della Federazione.

Per quanto riguarda, poi, le verifiche compiute dalla commissione criteri infrastrutturali, questa ha dato parere positivo al Fano e alla Casertana.

Non pervenuta, in questo caso, l’Alcione (e la sua questione era già nota) e neppure l’altra società, il Trapani, che ha presentato domanda di ripescaggio.

Insomma, se dovesse essere confermata la cancellazione della Reggina e del Lecco dal calcio professionistico, esiste qualche necessità di ripescaggio.

Lo stesso Gravina, però, durante la conferenza stampa di oggi ha spiegato che se i verdetti di esclusione di Reggina e Lecco dovranno essere confermati, ci sarà una sola riammissione in Serie B e siccome la graduatoria della terzultima e quartultima vede il Brescia davanti alla Perugia.

E ora veniamo alle dichiarazioni testuali: “n Lega Pro abbiamo provveduto alla riammissione del Mantova, è una delibera perfettamente efficace non impugnabile. E’ una conseguenza logica. Per quanto riguarda gli altri posti, la prima in graduatoria è la Seconda squadra dell’Atalanta. Dalla Lega Dilettanti il primo posto è della Casertana, perché è l’unica ad aver ricevuto doppio parere positivo”.