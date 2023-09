CASERTANA, che MERCATO! Altri tre acquisti. Per la C sono top player. ECCO CHI SONO

L’attaccante ha contribuito in maniera decisiva alla cavalcata trionfale del Catanzaro. Il poi due difensori di prima fascia. Si tratta di tre campani

CASERTA – La Casertana sta trattando anche Alessio Curcio 33 anni. E questo sarebbe un colpo importante dato che Curcio ha contribuito alla cavalcata trionfale del Catanzaro marcando 36 presenze e ben 9 gol nell’ultimo campionato di Serie C. Curcio è di Benevento ma ha giocato in molte squadre. Mister Cangelosi lo conosce molto bene avendolo aenato da secondo di Zeman nel Foggia, in cui militava anche l’obiettivo sfumato Ferrante acquistato in extremis proprio dal Benevento

Napoletano di Materdei, è, in invece Armando Anastasio, il cui acquisto sembra cosa fatta. Nato nel 1996, ha, dunque 27 anni. . Tante le esperienze in serie C, Ma molte presenze anche in serie B, è stato uno dei maggiori protagonisti della promozione della C alla B del Monza, squadra in cui ha militato negli ultimi anni collezionando anche molte presenze. Ha giostrato fondamentalmente da terzino sinistro. Nonostante l’età il curriculum di Anastasio è molto titolare credibile. Ma Piacenza, non Carpi e Cosenza solo per citare alcune squadre. Suo cugino è Gennaro Tutino, mbomber del Cosenza in B. Manca solo l’annuncio anche per Daniele Celiento ha 29 anni è stato uno dei giocatori più promettenti della Primavera del Napoli una decina di anni fa. Poi ha girato un po’ per diverse squadre soprattutto nel campionato di Serie C. Ha contribuito alla promozione del Bari dalla C alla B ed è stato sempre un cacciatore guardato con grande attenzione da squadre ambiziose, ultima della serie il Cesena. Con i romagnoli ha disputato Infatti l’ultima stagione, collezionando diverse presenze e sfiorando la serie B. Si tratta di un difensore molto versatile che può giocare indifferentemente sia nel ruolo di terzino che nel ruolo di centrale. Insomma, un rinforzo importante per la Casertana. A Celiento farà sicuramente piacere tornare in Campania da dove manca dai tempi della Primavera del Napoli