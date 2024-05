CASERTANA. Voci forti da Taranto: “Rigettato il ricorso”. Cosa succede ai playoff dei falchetti

CASERTA – Stasera, venerdì, sarà il giorno del verdetto sul ricorso presentato dal Taranto contro la penalizzazione di 4 punti inflitta al club di mister Eziolino Capuano dal Tribunale Federale della Figc e, successivamente, dalla Corte Federale d’Appello che ha confermato il giudizio.

L’attesa sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni ha quindi provoocato slittamento dei playoff, il cui inizio era previsto per il prossimo weekend.

A quanto ci risulta, la squadra pugliese avrebbe ricevuto il niet dal Collegio. Quindi, ricorso del Taranto rigettato e, quindi, la classifica del girone C di Serie C rimarrebbe intatta come alla fine del campionato:

JUVE STABIA 79 Avellino 69 Benevento 66 Casertana 65 Taranto 65

E LA CASERTANA?

Il primo turno dei playoff gironi partirà infatti martedì 7 maggio.

In campo scenderanno le squadre che nei tre gironi di serie C si sono classificate dalla quinta alla decima posizione (quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava). Si giocherà in gara unica in casa della squadra meglio classificata.

Sabato 11 maggio si disputerà il secondo turno dei playoff gironi. Entreranno in scena le quarte classificate, ovvero Triestina, Perugia e Casertana, che affronteranno, tra le tre provenienti dal primo turno, la squadra con il peggior piazzamento nella regular season.

Quarta in classifica, avendo battuto il Taranto negli scontri diretti, la Casertana avrà la possibilità di giocare il secondo turno, sfidando la vincente del match tra Cerignola e Giugliano, con match da disputare in casa e la possibilità anche di pareggiare nei 90 minuti.