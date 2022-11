Caso Tiziana Cantone, assolto l’ex fidanzato

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Caso Tiziana Cantone, l’ex della bellissima giovane è stato assolto dalle accuse di calunnia, falsità e simulazione reato. La nota trasmissione di Rai 3 Chi L’ha Visto? che rende noto quanto segue: “Napoli, 8/11/2022 – Il giudice Dario Gallo ha assolto Sergio Di Palo, ex fidanzato di Tiziana Cantone, dalle accuse di falsità privata, simulazione di reato, calunnia e accesso abusivo a sistema informatico. La trentunenne è stata trovata senza vita con un foulard al collo il 13 settembre 2016, dopo la diffusione in rete di alcuni suoi video privati. Lei e l’uomo vennero indagati per aver falsamente accusato di aver diffuso i filmati alcune persone, risultate estranee ai fatti. Di Palo è stato assolto dalle accuse di falsità e simulazione di reato perché “il fatto non sussiste”, da quella di calunnia perché “il fatto non costituisce reato”, dall’accesso abusivo per “improcedibilità” in quanto manca la denuncia. I reati erano contestati in concorso con Tiziana Cantone, che non è stata imputata al processo in quanto deceduta. L’accesso abusivo al sistema informatico, ovvero al suo profilo Facebook, era contestato solo a Di Palo. L’inchiesta era nata dopo l’archiviazione delle posizioni di cinque persone, denunciate dalla giovane donna per la diffusione delle proprie immagini intime sul web, per le quali si erano ipotizzati i reati di diffamazione e violazione della privacy. Non è mai stato chiarito chi abbia pubblicato i video. E’ ancora aperta l’indagine per omicidio volontario della procura di Napoli Nord, che ha disposto la riesumazione della salma. Secondo l’autopsia, l’ipotesi più probabile della morte sarebbe il suicidio per impiccagione.”