Cavallo di ritorno per una bici elettrica: in manette due di MARCIANISE

SANTA MARIA CAPUA VETER/MARCIANISE – Avevano chiesto 350 euro per restituire la bici elettrica rubata alcuni giorni prima in Santa Maria Capua Vetere. Dovranno ora rispondere di ricettazione ed estorsione il 28enne e il 26enne di Marcianise che, nella serata di ieri 10 giugno, sono stati arrestati dai carabinieri del radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che li hanno colti in flagranza di reato.

I due, dopo aver contattato la vittima hanno messo in pratica il cosiddetto “cavallo di ritorno” riferendogli di essere in possesso della sua bici elettrica e che per riaverla indietro doveva pagare la somma di euro 350.

La vittima, che non si è persa d’animo, ha prima accettato di pagare, concordando modalità e luogo dello scambio, e poi ha informato i carabinieri che li hanno bloccati e arresati

Nel bagagliaio della loro autovettura, una Fiat 500 X, i militari dell’Arma hanno rinvenuto la bici elettrica rubata che hanno poi restituito al legittimo proprietario.

Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari.