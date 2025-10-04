LE FOTO. TRAGEDIA IN STRADA: 17enne muore in un terribile schianto in via Agostino Stellato

E’ accaduto nei pressi del bar Paradise

SAN PRISCO – Terribile incidente ieri sera, poco dopo la mezzanotte, in via Agostino Stellato, nei pressi del bar Paradise.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto, modello Jeep, e un motorino si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio è stato il centauro, Giuseppe Sanfelice, un 17enne del posto, che ha perso tragicamente la vita nei pressi del semaforo, spento al momento dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto proveniva da via Agostino Stellato, mentre il motorino sopraggiungeva da via Carceri Vecchie.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, allertati dai passanti: nonostante il disperato tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le ferite e le fratture riportate si sono rivelate purtroppo fatali.

Gli occupanti dell’auto, una coppia di fidanzati accompagnata da un amico, sono stati condotti in commissariato per le procedure di rito. Poco dopo è stato necessario anche l’intervento di un’automedica a causa di un malore accusato da uno di loro, probabilmente dovuto allo shock.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Santa Maria Capua Vetere, impegnati nella ricostruzione esatta della dinamica per stabilire eventuali responsabilità.