Chiama i Carabinieri dopo una discussione con la badante: Elisa, 90 anni, muore poco dopo

TEANO – La signora Elisa, più di 90 anni, aveva appena discusso con la sua badante. Per questo motivo aveva deciso di chiamare i Carabinieri, che sono arrivati sul posto, nella sua abitazione in viale Sant’Antonio, dopo alcuni minuti. Mentre discorreva con loro, apparentemente rasserenatasi dopo la discussione, un improvviso malore l’ha colta. I Carabinieri, in attesa dei soccorsi, hanno cercato di rianimare la donna, ma all’arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Elisa.