CHOC AL CIMITERO. Fuoriuscita di liquami da una tomba di una donna

CASERTA – Il comune di Caserta è intervenuto con un’ordinanza urgente per un grave problema igienico-sanitario emerso nel cimitero comunale.

Un loculo, che custodisce la salma di una donna, ha iniziato a perdere liquami, creando una situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. La situazione è stata scoperta e segnalata dal personale addetto alla manutenzione cimiteriale.

Dalle giunzioni frontali del loculo fuoriescono liquami di colore scuro e dall’odore sgradevole, che si sono già riversati sulle pareti e sul pavimento circostante. Secondo gli accertamenti tecnici, la fuoriuscita è probabilmente causata da una perdita della cassa metallica che contiene la bara o dal deterioramento dei sigilli di chiusura del loculo stesso. Questo fenomeno, oltre a ledere il decoro del luogo, costituisce un rischio concreto per la salute a causa della possibile esposizione ad agenti biologici patogeni.

Per questo motivo, il dirigente comunale ha firmato un’ordinanza che impone una bonifica immediata. L’intervento di messa in sicurezza è stato disposto d’urgenza per eliminare ogni fonte di pericolo e ripristinare le condizioni igieniche e di decoro.

L’obbligo di provvedere e sostenere tutte le spese per la bonifica ricade in solido, cioè in modo congiunto, sui due eredi della defunta, che sono stati individuati e notificati dall’amministrazione.