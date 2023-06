CHOC IN STRADA. Si masturba in auto davanti ad una ragazza. IDENTIFICATO E DENUNCIATO

CASTEL MORRONE – Un uomo di 35 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. È originario di Alvignano ed è stato beccato lungo la Variante, nel territorio comunale di Castel Morrone, in direzione via Sceselunghe, mentre molestava una giovane donna che passava per di là.

La ragazza ha visto accostare la macchina dell’uomo, il quale ha iniziato a fissarla con insistenza, la donna, preoccupata dal comportamento dell’uomo ha iniziato ad allontanarsi, il trentacinquenne alla guida dell’auto ha iniziato a denudarsi e a toccarsi le parti intime, seguendo con la vettura la sua vittima.

La donna è riuscita a contattare i vigili urbani ed è scattata in pochi minuti l’identificazione e la denuncia per il trentacinquenne.