CLAN DEI CASALESI. Pizzo di Ferragosto: in tre nel mirino della Dda

Fermati Nicola Pezzella, Giuseppe Diana e Antonio Barbato.

CASAL DI PRINCIPE/SAN CIPRIANO DI AVERSA. Accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, in tre, proprio in queste ore, sono stati sottoposti a fermo. Su disposizione della Dda di Napoli, come ci riferisce la collega Marilena Natale, gli agenti della squadra mobile hanno fermato Nicola Pezzella, 56 anni di Casal di Principe e affiliato alla fazione Bidognetti del clan dei Casalesi, Giuseppe Diana di San Cipriano d’Aversa e Antonio Barbato.

Per il sostituto procuratore Maurizio Giordano, avrebbero preteso il cosiddetto “pizzo di Ferragosto” da un imprenditore della provincia di Caserta. L’udienza di convalida si terrà nei prossimi giorni.