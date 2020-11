Clemente Russo promette una bottiglia di vino ai suoi followers, mai arrivata. Tapiro d’oro da Striscia la Notizia

MARCIANISE – Tapiro d’oro per Clemente Russo: durante il lockdown, il pugile di Marcianise ha lanciato la “Salto della sedia challenge” su Instagram. Molti dei suoi follower hanno accettato la sfida e in tre l’hanno vinta, aggiudicandosi il premio in palio, ovvero una bottiglia di vino. Peccato che il riconoscimento non sia mai stato consegnato.

Ai microfoni di Valerio Staffelli, Russo si è scusato per il ritardo nell’invio dei premi e ha promesso che spedirà due bottiglie di vino a ognuno dei vincitori. Inoltre, ha raccontato: «Sto cercando di qualificarmi alle Olimpiadi di Tokyo, per me sarebbe la quinta partecipazione, un record da Guinness che nessuno nella storia ha mai raggiunto».