Coltellate tra fratelli. Litigano per futili motivi e un fendente ferisce la mano di uno dei contendenti

E’ successo nel pomeriggio di oggi. sul posto è accorsa un’ambulanza del 118

SESSA AURUNCA – Non è la prima volta che nelle frazioni campestri di Sessa Aurunca e anche in altri comuni del circondario, discussioni familiari degenerino in atti di violenza. Oggi pomeriggio è capitato a Corigliano, che non è la nota località calabrese, ma una delle tantissime frazioni di Sessa Aurunca che, come è noto, è uno dei comuni tra i più estesi territorialmente di Italia.

Protagonisti della lite due fratelli. Senza scomodare Caino e Abele e Romolo e Remo, la coltellata comunque è partita e ha attinto la mano di uno dei due che ha dovuto ricorrere alle cure del 118, giunto sul posto.

A quanto pare la lite sarebbe stata innescata da futili motivi