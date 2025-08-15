COLTELLI A FERRAGOSTO. Lite tra conoscenti in zona mare, 41enne al pronto soccorso
15 Agosto 2025 - 09:11
CASTEL VOLTURNO – Questa Notte nella zona della movida di Pinetamare, a Castel Volturno, un uomo di 41 anni è stato aggredito con un coltello in via Del Mare, riportando una ferita da taglio al braccio sinistro.
Dopo il ferimento, sono stati allertati i soccorsi: un’ambulanza del 118 ha prestato le prime cure al 41enne, le cui condizioni non sembrano gravi.
Arrivato al pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno ha spiegato ai poliziotti presenti di conoscere l’uomo che lo ha accoltellato, dando un grande aiuto alle indagini.