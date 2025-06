Comandante Spissu, ma cosa fa!?! 😂😂😂A dirigere il traffico impazzito per l’incidente di San Leucio ha dovuto pensare un vigile di San Gregorio Matese

CLICCA QUI PER LEGGERE IL NOSTRO ARTICOLO SULLO STATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CASERTA

Siamo in grado, grazie al comunicato stampa proveniente dal comando del Comune montano, di dare informazioni piΓΉ precise sul ribaltamento dell’auto avvenuto in piazza della Seta. Tre feriti

CASERTA – Un incidente stradale si Γ¨ verificato questo pomeriggio in Piazza della Seta a San Leucio. Una Panda e una Fiat Tipo si sono scontrate, per cause ancora da accertare. A causa del forte impatto la panda si Γ¨ ribaltata. Β Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti. Sul posto Γ¨ immediatamente intervenuta un’ambulanza, che ha prestato soccorso ai feriti. Tre in tutto le persone coinvolte, un ferito grave Γ¨ stato trasportato in ospedale.

Il traffico, paralizzato per diverso tempo, Γ¨ stato diretto dall’agente della polizia locale di San Gregorio Matese, Italo Ciallella, che si trovava in transito sull’arteria stradale interessata. L’agente, dopo il ritiro del materiale elettorale presso la prefettura di Caserta, notando l’ingorgo Γ¨ prontamente intervenuto. I colleghi del posto sono sopraggiunti in seguito alle ripetute sollecitazioni fatte alla sala operativa della Prefettura.