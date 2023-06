Commerciante e mamma 39enne muore per un terribile male. La dolce dedica del marito: “Veglia sulla nostra piccola”

CASAPULLA – Una lettera d’amore, di vero amore, quel sentimento che traspare dalle parole di Ciro, il marito della trentanovenne Maddalena D’Addio, direttrice di un supermercato a Portico di Caserta situato in via Diaz, morta a seguito delle conseguenze di una terribile malattia .

Ciro ha voluto raccontare tramite il suo profilo Facebook della forza che Maddalena ha dimostrato durante i mesi della difficile malattia. Inevitabile, poi, un pensiero dedicato alla loro bambina, Daiana, che dovrà crescere senza una madre, che il suo papà affida ai pensieri e alla presenza spirituale di mamma Maddalena.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, mercoledì, all’Abbazia di San Martino Vescovo a Macerata Campania

Amore mio, hai combattuto una battaglia a cui non avresti mai voluto partecipare.

Il tuo nemico invisibile non ti ha dato tregua fino alla fine, ho visto la sofferenza nei tuoi ultimi sospiri, ma tu, non mollavi non volevi darti per vinta, eri forte. La stessa forza la devi dare alla nostra piccola per poter andare avanti. Ma alla fine che senso ha se poi perde anche chi ha vinto. Adesso riesco a capire con immenso dolore il vero significato delle parole Riposa in Pace. Amore grazie infinite per essermi stata accanto in questo breve percorso, mi hai reso l’ uomo che sono adesso. Tu sempre quella più decisa.

Adesso che sei libera RIPOSA IN PACE.

VEGLIA SULLA PICCOLA DAIANA E STALLE VICINA. TI AMO VITA.