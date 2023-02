Comunità in ansia per due sorelline, Padre Patriciello: “Chiedo ai miei amici credenti di pregare”

La comunità si è raccolta in preghiera questo pomeriggio

VILLA LITERNO – Si è raccolta in preghiera la comunità di Villa Literno per due sorelline colpite da un grave virus. La veglia di preghiera per le due bambini si è svolta questo pomeriggio su invito di Padre Maurizio Patriciello: “Chiedo a tutti i miei amici e alle mie amiche credenti di pregare per Francesca e per la sua sorellina. Francesca è la più grande ed ha soli 4 anni. Uno strano virus sta insidiando la loro salute.” “Presso la parrocchia “ Maria Assunta in cielo “ a Villa Literno, il parroco, don Adriano Police, e la comunità si riuniranno per chiedere al Signore la grazia della guarigione. Uniamoci spiritualmente a loro. Preghiamo. Padre Maurizio Patriciello.”