Comunità in lutto. Muore storico barbiere del paese

SANT’ARPINO – Lutto nella comunità di Sant’Arpino per l’improvvisa di partita di Antonio Migliaccio. L’uomo, molto conosciuto in paese per aver gestito per tanti anni una barberia nei pressi della piazza Municipale “Una giornata grigia e triste per tutta la nostra comunità– ha fatto sapere il primo cittadino Ernesto Di Mattia– l’amico di tutti, Antonio Migliaccio, per tutti “Tonino o’ barbiere”, ci ha lasciato punto con lui è andato via un pezzo di storia amore vero del nostro paese. amico di tutti sorridenti sinceri innamorato di Sant’Arpino. Era un uomo sempre disponibile pronto a dare il proprio cuore a chiunque lo chiedesse.