Con l’arrivano di 4 giovani rinforzi, Real Grazzanise cala il sipario sul mercato

Una muraglia in campo: centrocampisti e difensore centrale. Ora mister Panico può dirsi soddisfatto

GRAZZANISE (Arnaldo Betti) – Il mercato del Real Grazzanise si chiude ufficialmente con un poker di nuovi arrivi, tutti giovani e di prospettiva, pronti a dare freschezza e qualità alla rosa a disposizione di mister Panico. La società rossoblù conferma così la propria linea strategica: puntare su ragazzi di talento che possano crescere e affermarsi all’interno di un progetto solido e ambizioso.

Gli ultimi innesti a centrocampo rispondono ai nomi di:

Ivan Ciarmiello , classe 2007 , in arrivo dall’ Acerrana ;

, classe , in arrivo dall’ ; Christian De Cesare , classe 2007 , proveniente dalla Palmese ;

, classe , proveniente dalla ; Salvatore Bottiglieri, classe 2006, che approda dal Castel Volturno.

Tre giovani under che porteranno energia, entusiasmo e nuove soluzioni nella mediana rossoblù, a testimonianza della grande attenzione riservata al settore giovanile.

Oltre ai tre centrocampisti, il Real Grazzanise annuncia anche l’arrivo di Simone Rocca, difensore centrale classe 2005 proveniente dalla Casertana, con la quale ha già avuto modo di esordire in Serie C. Un colpo importante per la retroguardia rossoblù, che si arricchisce di un profilo di grande affidabilità e prospettiva.

La società, i compagni di squadra e i tifosi accolgono Simone con un caloroso benvenuto, ringraziandolo per aver scelto di sposare con entusiasmo il progetto del Real Grazzanise.

Con questi ultimi movimenti, il mercato rossoblù si chiude ufficialmente. Una sessione caratterizzata da scelte mirate, tra esperienza e gioventù, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e pronta a recitare un ruolo da protagonista.

Adesso la parola passa al campo: mister Panico avrà a disposizione nuove frecce al suo arco per affrontare al meglio la stagione che sta per iniziare a partire da sabato 06 settembre alle 17.00 nella temibile trasferta di Pozzuoli contro la Puteolana.