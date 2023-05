CONCORSI ALLA PROVINCIA. Dopo mesi di latitanza, finalmente escono i NOMI dei 4 nuovi funzionari che verranno assunti

CASERTA – Sembravano essere finiti nel dimenticatoio i concorsi ancora sospesi, in attesa di graduatoria definitiva, facenti parte della (discutibilissima) mega infornata di assunzioni compiute dall’amministrazione provinciale di Caserta.

Nelle scorse ore, però, qualcosa è cambiato. Infatti, è stata pubblicata la graduatoria dei quattro nuovi funzionari amministrativi, categoria d, soggetti laureati, quindi, che, nelle prossime settimane, andranno a firmare il loro contratto di lavoro con la provincia di Caserta.

Si tratta di tre donne e un rappresentante della categoria maschile. Ricordiamo che delle 4 assunzioni un posto era riservato a dipendenti che già sono in servizio la provincia di Caserta, quindi, si tratterà di una promozione, mentre un’altra è stata riservata ai componenti delle forze armate.

Venendo, invece, ai nomi, i quattro nuovi funzionari della nostra provincia sono Anna Di Martino, Giovanna Di Blasio, Sonia Perillo e Stefano D’Aiello.

Avremmo voluto specificare la posizione dei vincitori, ma sfortunatamente (trasparenza, questa sconosciuta) la Provincia ha ritenuto di non dover segnalare nella determina quali dei quattro nuovi funzionari siano emersi dalla graduatoria classica e chi, invece, era componente le forze armate e dipendente già in servizio presso l’amministrazione provinciale di Caserta.

Al momento, infine, non siamo riusciti ancora a trovare dettagli specifici su quattro soggetti vincitori. E in preda a un particolare ottimismo, speriamo che, almeno questa volta, per una volta non dovremmo parlare di vincitori di concorsi, di assunzioni alla provincia di Caserta guidata da Giorgio Magliocca, legate a rapporti politici oppure dover scrivere di strane coincidenze familiari.