CONCORSI all’ospedale di CASERTA. Arrivano quattro nuovi medici: ecco i NOMI

CASERTA – Un iter concorsuale partito a maggio si è concluso con l’assunzione di quattro nuovi medici per potenziare il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La procedura, avviata con un bando pubblico per cinque posti di dirigente medico in Medicina d’Emergenza-Urgenza, ha visto oggi la sua fase finale con la delibera del direttore generale Gennaro Volpe che ha nominato i vincitori.

Il percorso si è articolato in diverse fasi. Lo scorso maggio l’azienda ospedaliera ha bandito ufficialmente il concorso. A settembre, dopo la verifica delle domande, è stata nominata la commissione esaminatrice e sono stati ammessi i candidati. Le prove si sono svolte nelle settimane successive, concludendosi il 16 ottobre, quando la commissione ha redatto le graduatorie definitive.

Dall’esame delle liste di merito è emerso che il dottor Nicola Quaranta si è aggiudicato il primo posto tra gli specialisti. Per gli specializzandi, i posti disponibili sono stati assegnati alla dottoressa Linda Vanacore, prima classificata, e ai dottori Mattia Miccio e Ilaria Guida, che hanno totalizzato lo stesso punteggio, con precedenza data al primo per motivi anagrafici.

Con l’approvazione degli esiti da parte della direzione generale, i quattro medici potranno ora essere assunti. Il loro ingresso in servizio, previsto dopo le ultime verifiche e la firma del contratto, andrà a rafforzare l’organico della struttura di Emergenza-Urgenza dell’ospedale casertano.