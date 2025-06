Condannato a 4 anni vice-ispettore della Penitenziaria del carcere di S.MARIA C.V.

Si tratta di una sentenza connessa ai gravissimi fatti del 6 aprile 2020, per i quali si sta celebrando il processo in tribunale con 105 imputati. Avvicinò due detenuti e dopo averli minacciati…



SANTA MARIA C.V. – In data 29 maggio 2025 veniva emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere sentenza di condanna a quattro anni di reclusione nei confronti di un

Vice Ispettore della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale “Francesco

Uccella” di S. Maria Capua Vetere, per il delitto di intralcio alla giustizia.

Il processo penale aveva ad oggetto condotte conseguenti all’attività di indagine successiva

ai noti fatti avvenuti, in data 6 aprile 2020, ai danni dei detenuti ristretti nel Reparto Nilo dello

stesso Istituto di Pena.

La prosecuzione dell’attività investigativa consentiva di appurare che, a seguito della

partecipazione

attiva alle condotte del 06 aprile del 2020, l’Ispettore, continuando a prestareservizio presso il citato Istituto e non essendo stato colpito dall’originaria misura cautelare,grazie all’ausilio di altri Agenti non identificati, esercitava pressioni ai danni di due detenuti,già escussi durante le indagini preliminari.Le vittime, esaminate in tempi recentissimi, riferivano di essere stati avvicinati dalCoordinatore della Sorveglianza Generale, affinché rendessero dichiarazioni in suo favore,ritrattando quanto precedentemente riferito all’A.G. Emergeva precisamente che l’imputatoavesse agito, con violenza e minacce implicite, al fine di indurli a ritrattare e/o modificare glielementi a suo carico, nell’ambito delle indagini preliminari e del successivo sviluppoprocessuale, e comunque allo scopo di fargli rendere false dichiarazioni liberatorie a suofavore.Atteso il pericolo di reiterazione delle condotte, il Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere,condividendo le argomentazioni della Procura, disponeva in data 31 gennaio 2022,l’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del Pubblico Ufficioper un periodo di sei mesi, riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza conriferimento al delitto di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 c.p., pluriaggravatoAll’esito dell’istruttoria dibattimentale, in data 29 maggio U.S., il Giudice Monocraticopresso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere emetteva nei confronti del Vice Ispettore dellaPolizia Penitenziaria sentenza di condanna alla pena di quattro anni di reclusione.L’imputato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, in quanto i Giudici deisuccessivi gradi di giudizio potranno anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilitàin capo all’imputato.