AVERSA Ha espiato la sua pena ed ora ha aperto un ristorante. Ha deciso di voltare pagina il 45enne di Aversa Ernesto Ancona che nel 2018 fu condannato a 5 anni e 7 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ora il magistrato di sorveglianza di Bologna (l’uomo risiede a Cesenatico) gli ha anche revocato la misura della libertà vigilata. Per il giudice del tribunale di sorveglianza Manuela Mirandola, dunque, Ancona non è più socialmente pericoloso.