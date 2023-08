Consiglieri comunali denunciati per falso. In queste ore due “colleghi” ascoltati dai carabinieri

La vicenda nasce a seguito di una denuncia querela presentata dal consigliere Francesco Moscatiello

CASAGIOVE – Pietro Menditto e Tina Petrillo, rispettivamente consiglieri comunali di maggioranza e opposizione all’interno del consiglio di Casagiove, sono stati ascoltati come persone informate sui fatti in queste ore dal comandante dei carabinieri di Casagiove, a seguito della denuncia presentata da Francesco Moscatiello nei confronti dei consiglieri comunali Valerio Cappio, presidente della commissione Bilancio, e Carlo Senatore, che della commissione era segretario, per il reato di falso ideologico in concorso (CLICCA E LEGGI) .

Secondo la denuncia querela presentata dal consigliere Moscatiello, i due avrebbero verbalizzato una dichiarazione che il capo del gruppo di Casagiove nel Cuore non avrebbe espresso durante la riunione.

La denuncia fu presentata dal consigliere Francesco Moscatiello dopo che la menzione del verbale della delibera della commissione, ritenuto falso da quest’ultimo, fu inserito nella delibera di consiglio comunale con cui si approva il bilancio di previsione 2023/2025.