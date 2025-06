Controllo del territorio e azioni antidroga: 24enne fermato in via Vincenzo Mancini

Il commerciante bloccato, condotto in caserma. Auto, al deposito giudiziario. Si attendono aggiornamenti.

TEANO (teanoce.it – [email protected]) – Un’operazione mirata dei Carabinieri ha portato al fermo di un 24enne del luogo, ieri sera, 31 maggio 2025, intorno alle 21.30, in via Vincenzo Mancini; già via Orto Ceraso. L’intervento, frutto di un’evidente attività investigativa, ha dimostrato la costante attenzione dell’Arma per la prevenzione e il controllo del territorio, con particolare riguardo al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, a bordo della sua Fiat di colore nero, è stato bloccato da due volanti dei Carabinieri in quello che è apparso come un vero e proprio accerchiamento. La manovra, evidentemente studiata nei dettagli, non ha lasciato scampo al 24enne, che ha prontamente realizzato la situazione e non ha opposto alcuna resistenza. Questo dettaglio, unito alla precisione del blitz, suggerisce che i militari fossero in possesso di informazioni precise sull’identità del soggetto e sul luogo esatto dell’intervento.

Dopo il fermo, sono state eseguite perquisizioni veicolari e personali. Al termine dei controlli, il commerciante teanese è stato condotto via con una terza auto di servizio dei Carabinieri per essere deferito alle autorità giudiziarie. La vettura è stata sottoposta a sequestro e portata via con l’ausilio di un carro attrezzi. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sugli esiti delle perquisizioni o sulle accuse specifiche che potrebbero essere formulate a carico del fermato. Si attendono aggiornamenti.