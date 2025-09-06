Coppa Italia, il Cellole vince la prima al Comunale di Succivo: decide un colpo di testa

Al debutto stagionale nella Coppa Italia Promozione Campania, la squadra di mister Cottuno si prende tre punti grazie a un gol lampo di Jacopo Di Finizio

CELLOLE /CASAPESENNA (Pietro De Biasio) – Al «Comunale» di Succivo il Cellole di mister Raffaele Cottuno affronta la prima partita della Coppa Italia Promozione e parte subito forte: al 5’, calcio d’angolo di Giuseppe Schetter e stacco di testa vincente di Jacopo Di Finizio per lo 0-1.

I rossoblù continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con Giuseppe Antignano, che al 9’ e al 25’ prova dalla distanza senza trovare la porta. Il Casapesenna di mister Antonio Lavagnese prova a reagire, ma prima dell’intervallo deve fare i conti con un gol annullato: al 46’ Luca Riccardi serve Pietro Calvanico, che insacca, ma l’arbitro ferma l’azione per un presunto fuorigioco.

Nella ripresa, gli uomini di mister Lavagnese hanno la grande occasione per pareggiare: al 60’ un calcio di rigore, ma l’attaccante calcia alto sopra la traversa. Negli ultimi minuti il Casapesenna tenta il forcing finale, ma il portiere del Cellole, Gianluigi Del Giudice, si supera e chiude ogni possibilità. Finisce 0-1: il Cellole vince la prima gara di Coppa Italia Promozione e si prepara alla sfida di campionato contro lo stesso Casapesenna in programma sabato 13 settembre al «Lorenzo Montecuollo» di Cellole.