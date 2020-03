CORONAVIRUS. Sequestrate decine di mascherine

NAZIONALE – Decine di mascherine ritenute di dubbia origine, prive delle marcature identificative previste dalla normativa europea e nazionale, definite potenzialmente dannose per la salute sono state sequestrate dal Comando provinciale di Perugia della guardia di finanza. Le fiamme gialle hanno predisposto un piano mirato d’interventi finalizzato a contrastare quelle che – sottolineano -, in alcuni casi, si configurano come vere e proprie truffe e pratiche commerciali scorrette dopo l’allerta per il coronavirus. Sono stati cosi’ intensificati i controlli in materia di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti e simili) e prodotti igienico-sanitari. L’obiettivo della guardia di finanza e’ di evitare che alcuni soggetti vendano prodotti non idonei a garantire la tutela dei cittadini (talvolta a cifre da capogiro, ben al di sopra del normale prezzo di mercato), se non addirittura pericolosi. Il piano di controllo prevede anche il monitoraggio delle vendite online.