COVID. Oltre mille casi ogni 100mila abitanti. CASERTA tra le province con più contagi in una settimana

NAZIONALE – Scendono da 38 a 34 le province con un’incidenza superiore a 1.000 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti e in 55 province si registra un incremento percentuale dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente, mentre in 52 un decremento. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana dal 23 al 29 marzo, durante la quale si evidenzia un incremento percentuale dei nuovi casi in 10 regioni e un decremento in 11, che va dal +17,8% della provincia autonoma di Trento al -16% dell’Umbria.

Le 34 province con un’incidenza superiore a 1000 casi su 100.000 abitanti sono: Lecce (1.774), Avellino (1.457), Perugia (1.372), Reggio di Calabria (1.354), Messina (1.353), Crotone (1.351), Teramo (1.321), Ascoli Piceno (1.313), Bari (1.308), Rieti (1.303), Benevento (1.272), Potenza (1.241), Fermo (1.226), Brindisi (1.190), Lucca (1.172), Terni (1.162), Latina (1.133), Massa Carrara (1.128), Grosseto (1.113), Chieti (1.113), L’Aquila (1.106), Frosinone (1.103), Siena (1.090), Ancona (1.087), Padova (1.076), Taranto (1.073), Vibo Valentia (1.064), Foggia (1.057), Caserta (1.050), Livorno (1.047), Agrigento (1.044), Arezzo (1.019), Salerno (1.011) e Matera (1.004).