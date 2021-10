CASERTA – È partita in settimana la somministrazione delle terze dosi, il “booster”, dei vaccini anti-Covid. Come appreso, l’Asl di Caserta ha vaccinato ad oggi 9.481 over 80. Dosi nelle ultime ore per anche per il personale sanitario delle Rsa, mentre lunedì partiranno le somministrazioni anche per tutti gli altri operatori sanitari. Le convocazioni sono in consegna.