CASERTA. Tre persone decedute per Covid nelle ultime 24 ore e 203 nuovi positivi. Sono i dati forniti dall’Asl di Caserta nel quotidiano report sull’andamento dell’epidemia nella nostra provincia. Il tasso di positività si attesta all’11,22%. In calce la tabella con i nuovi positivi, comune per comune.